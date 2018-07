Paris (AFP) Mit gemeinsamen Auslandsreisen ihrer Außenminister und Auftritten vor der Europawahl wollen Deutschland und Frankreich ihre Partnerschaft vertiefen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte am Dienstag nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius in Paris, der Zusammenarbeit beider Länder solle "neuer Schwung" gegeben werden. Er lobte erneut Frankreichs Militäreinsätze in den afrikanischen Krisenstaaten Mali und Zentralafrikanische Republik.

