Brüssel (AFP) Kurz vor der Vorstellung des neuen EU-Klima- und Energiepaketes könnte das Brüsseler Ziel zur Drosselung des Treibhausgasausstoßes feststehen. Die EU-Kommission wolle eine Verringerung um 40 Prozent bis 2030 vorschlagen, verlautete am Montagabend aus ranghohen EU-Kreisen in Brüssel. Am Dienstag hieß es allerdings aus anderer EU-Quelle, dieses Ziel werde "angegriffen". Diesen Angaben nach könnte Brüssel eher einen Zielkorridor zwischen 35 und 40 Prozent CO2-Reduktion vorschlagen.

