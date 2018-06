Brüssel (AFP) Der EU-Ratsvorsitzende Herman Van Rompuy hat alle EU-Regierungen gemahnt, sich in der Energiepolitik besser abzustimmen. "Es wäre höchst nützlich, wenn die Partner über jede kürzlich getroffene oder bevorstehende Entscheidung zur Energiepolitik informieren könnten, die einen Einfluss auf andere Mitgliedsländer haben könnte", heißt es in dem Brief Van Rompuys vom Montag aus Brüssel, der auch der Presse zur Verfügung gestellt wurde.

