Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Entscheidung der EU-Kommission begrüßt, den besonders umstrittenen Teil des Investitionsschutzes im geplanten Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten auf den Prüfstand zu stellen. Die Debatte über den Investitionsschutz habe zu großen Verunsicherungen geführt, erklärte Gabriel am Dienstag in Berlin. "Es ist gut, dass all diese berechtigten Fragen jetzt in einem offenen Prozess geklärt werden."

