Koblenz (AFP) Auch bei einem Verkauf des Nürburgrings wird das Land Rheinland-Pfalz vermutlich ein immenses Minusgeschäft mit der Rennstrecke machen. "Es ist sicher so, dass die Kaufgebote deutlich unter 330 Millionen Euro liegen werden", sagte der Sachwalter der insolventen Nürburgring GmbH, Jens Lieser, am Dienstag im Prozess am Koblenzer Landgericht. Vor der dortigen Wirtschaftsstrafkammer müssen sich der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingolf Deubel (SPD), und drei weitere Angeklagte wegen dubioser Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit der Ring-Sanierung verantworten.

