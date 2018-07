Berlin (dpa) - Aus den Ländern kommt teils massive Kritik an den Ökostromplänen von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Sie sehen ihre eigenen Ausbaupläne für erneuerbare Energien in Gefahr und befürchten wirtschaftliche Nachteile. NRW-Umweltminister Johannes Remmel räumte zum Beispiel ein, dass es vereinzelt eine Überförderung erneuerbarer Energien geben möge. Sein Land brauche aber nicht weniger, sondern mehr Ökostrom aus der Windenergie. Gabriel will, dass an Land pro Jahr nur noch Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2500 Megawatt neu ans Netz gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.