Washington (AFP) Erstmals seit fast zwei Jahren hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen Ausblick für das weltweite Wirtschaftswachstum wieder leicht angehoben. Nach einem Wachstum von drei Prozent im vergangenen Jahr werde die globale Wirtschaft 2014 um 3,7 Prozent zulegen, teilte der IWF am Dienstag in Washington mit. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr, als der Währungsfonds für dieses Jahr in seiner vorherigen Prognose im Oktober vorausgesagt hatte. Das Wachstum soll sich 2015 demnach sogar auf 3,9 Prozent beschleunigen.

