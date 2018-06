Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission setzt die Freihandelsgespräche mit den USA teilweise aus.

Zuerst solle es zu den umstrittenen Klauseln für den Investitionsschutz von Unternehmen in den nächsten drei Monaten eine öffentliche Befragung geben, kündigte EU-Handelskommissar Karel De Gucht am Dienstag in Brüssel an.