Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will einen besonders umstrittenen Teil des geplanten Freihandelsabkommens mit den USA gesondert auf den Prüfstand stellen. Die Kommission werde im März eine öffentliche Befragung zum Thema Investitionsschutz starten, teilte die Behörde am Dienstag in Brüssel mit. Daran können sich unter anderen Bürger, Verbände und Unternehmen beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.