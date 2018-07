Budapest (SID) - Am Hungaroring in Ungarn müssen mit Blick auf das geplante Formel-1-Rennen am 27. Juli dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das bestätigte das Streckenmanagement der Nachrichtenagentur AFP. Demnach seien die Asphaltdecke, die Curbs, die Entwässerungsanlage und die Elektronik des 1985 gebauten Kurses veraltet.

Um die Durchführung des Grand Prix sicherzustellen, müssen die Betreiber zeitnah eine Einigung mit der ungarischen Regierung über die Finanzierung der geplanten Bauarbeiten erzielen. Laut Sprecherin Agnes Kovacs seien die Gespräche darüber bereits fortgeschritten. Die Reperaturkosten sollen ingesamt rund drei Millionen Euro betragen.