Albertville (AFP) Weil er bei seinem Junggesellenabschied in einem französischen Skiort eine Naziuniform trug, soll ein Brite eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen. Ein Polizeigericht in Albertville verurteilte den Mann am Dienstag zudem zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von tausend Euro an eine Organisation von Opfern des Nationalsozialismus. Der Mann hatte Ende 2011 bei einer Feier mit Freunden in einem Restaurant des Wintersportorts Val Thorens eine Naziuniform getragen und den Hitler-Gruß gemacht.

