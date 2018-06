Darmstadt (SID) - Fußball-Drittligist SV Darmstadt 98 setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Dirk Schuster. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 46-Jährigen vorzeitig bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Schuster ist in Darmstadt seit Dezember 2012 im Amt und führte die Lilien in der laufenden Saison auf den dritten Tabellenplatz.

"Diese Kontinuität im sportlichen Bereich ist für die weitere positive Entwicklung des Vereins wichtig. Dirk Schuster leistet hier seit seinem Amtsantritt hervorragende und äußerst erfolgreiche Arbeit", sagte SV-Präsident Rüdiger Fritsch. Auch Co-Trainer Sascha Franz und Torwarttrainer Dimo Wache bleiben dem Klub bis 2016 erhalten.