Frankfurt/Main (SID) - Die WM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 6. Juni gegen Armenien in Mainz wird zur gewohnten Zeit um 20.45 Uhr angepfiffen und vom ZDF live übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Dienstag nicht nur die Anstoßzeit dieses Benefizspiels bekannt, sondern auch die Anstoßzeiten der weiteren Länderspiele in der ersten Jahreshälfte.

Der vorletzte Test der DFB-Auswahl vor seiner Abreise nach Brasilien am 1. Juni in Mönchengladbach gegen das von Volker Finke trainierte Kamerun beginnt bereits um 20.30 Uhr. Diese Match ist live in der ARD zu sehen. Die DFB-Auswahl startet am 5. März in Stuttgart gegen Chile (20.45 Uhr/ARD) in das WM-Jahr 2014.

Am 7. Juni fliegt der DFB-Tross dann von Frankfurt/Main nach Brasilien, wo am 16. Juni in Salvador gegen Portugal das erste Gruppenspiel für Deutschland auf dem Programm steht.