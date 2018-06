Dortmund (SID) - Die Dortmunder Polizei hat sich nach einem Treffen mit den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 erneut für einen Ausschluss von Gästefans beim Revier-Derby am 25. März stark gemacht. "Wir bedauern es sehr, dass der Verein FC Schalke 04 nicht auf Gästekarten verzichtet als Zeichen gegen Gewalt beim Fußball", teilte die Behörde am Dienstagabend mit. Das Thema Gästekartenkontingent sei aber bei diesem Treffen nicht besprochen worden, so die Polizei.

Schalke hatte zuvor erklärt, trotz der Vorfälle im Hinspiel mit Gästefans in Dortmund antreten zu wollen. Die Begegnung sei "die "letzte Chance für die überwältigende Mehrheit der friedlichen Fans beider Vereine", ein Zeichen gegen Gewalttäter zu setzen. "Von zentraler Bedeutung für ein friedliches Derby wird es sein, dass brutales, gewalttätiges Verhalten unterbleibt", teilte Schalke mit.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuvor für die Austragung künftiger Derbys ohne Gästefans plädiert. "Es geht nicht darum, eine bestimmte Gruppe auszuschließen, sondern das würde dann wechselseitig gelten. Es geht um eine bilaterale Vereinbarung", wird der 54-jährige Watzke im Internetportal Sport1 zitiert.