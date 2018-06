Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt ist am Dienstag ohne Offensivspieler Zafar Yelen ins Trainingslager nach Belek aufgebrochen. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Innenmeniskusschaden im linken Knie festgestellt. Yelen wird vorerst in Frankfurt behandelt. Ob und wann er in die Türkei nachreist, entscheidet sich in den nächsten Tagen.