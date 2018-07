Hannover (SID) - Rund zweieinhalb Monate nach den Ausschreitungen und Krawallen am Rande des Niedersachsen-Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (0:0) am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die Polizei Hannover am Dienstagmorgen acht Wohnungen von Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren untersucht.

Wie die Behörden mitteilten, sei dabei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Die Beamten beschlagnahmten Kleidung und Computer, fanden in den Haushalten aber auch Bengalos und Böller. Die jeweiligen Mieter stehen im Verdacht, durch das Abbrennen von Pyrotechnik gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. Die Fanhilfe Hannover kritisierte indes das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft als "nicht gerechtfertigt".

Beim ersten Bundesliga-Derby der beiden Vereine seit 37 Jahren war es am 8. November 2013 in Hannovers Innenstadt und um das Stadion herum zu zahlreichen Ausschreitungen und Krawallen gekommen, während des Spiels wurde Pyrotechnik abgebrannt. Die Polizei war mit rund tausend Einsatzkräften vor Ort.