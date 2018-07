Barcelona (SID) - Dank Karim Benzema steht Real Madrid mit einem Bein im Halbfinale um den spanischen Fußball-Pokal. Der Franzose erzielte beim 1:0 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel bei Espanyol Barcelona in der 25. Minute das Siegtor. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Madrid statt. Schon am 12. Januar hatte das Team des verletzten deutschen Nationalspielers Sami Khedira in der Liga mit 1:0 bei Espanyol gewonnen.

Das Real-Tor durfte nach langer Zeit mal wieder Iker Casillas hüten. Der 32-Jährige, der seinen Stammplatz an Diego Lopez verloren hat, baute seinen persönlichen Rekord auf 592 Minuten ohne Gegentor aus. "Ich gratuliere Iker, denn er hat seine Sache gut gemacht. Er hat sich diesen Rekord mit seiner Professionalität verdient", sagte Madrids Trainer Carlo Ancelotti.

Rekordmeister Real war im spanischen Königspokal zuletzt eher erfolglos. In den letzten 20 Jahren gewannen die Königlichen nur einmal (2011) den Titel, im vergangenen Jahr verlor Real das Finale gegen den Stadtrivalen Atletico mit 1:2 nach Verlängerung.