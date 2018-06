Köln (SID) - Torwart Nico Pellatz wechselt mit sofortiger Wirkung ablösefrei vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden zum Regionalligisten Viktoria Köln. Der 27-Jährige verließ am Dienstag das Dynamo-Trainingslager in der Türkei, nachdem zuvor sein bis 2015 laufender Vertrag mit den Sachsen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden war.

Pellatz war erst im Sommer vergangenen Jahres vom niederländischen Zweitligisten Sparta Rotterdam nach Dresden gewechselt, blieb in der 2. Liga aber ohne Einsatz.