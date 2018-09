Berlin (dpa) - Fehler bei der Medikamentengabe, mangelnde Hygiene, Probleme im Operationssaal: Hunderttausendfach werden Klinikpatienten in Deutschland Opfer von Behandlungsfehlern. Der in Berlin veröffentlichte AOK-Krankenhausreport verweist auf internationale Studien: Demnach kommen Patienten in Deutschland in rund 190 000 Fällen pro Jahr durch Fehler zu Schaden. Geschätzt rund 19 000 Todesfälle gingen auf solche Probleme zurück. Die Experten riefen zu mehr Spezialisierung auf: Wenn eine Klinik einen Eingriff besonders häufig durchführe, seien die Ergebnisse auch besser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.