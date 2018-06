London (AFP) Wegen einer als antisemitisch geltenden Geste muss der Stürmer Nicolas Anelka vom englischen Fußballclub West Bromwich Albion mit einer Sperre für mehrere Spiele rechnen. Der englische Fußballverband FA teilte am Dienstag mit, dass gegen den französischen Fuballstar ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei, weil er am 28. Dezember beim Spiel seines Clubs gegen West Ham United den sogenannten Quenelle-Gruß gezeigt hatte. Dem 34-jährigen Kicker wurde eine Frist bis Donnerstagabend eingeräumt, in der er sich zu dem Vorfall äußern soll.

