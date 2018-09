London (AFP) Sonnenlicht in Maßen kann einer Studie zufolge zur Linderung von Bluthochdruck beitragen. Während zuviel Sonne als Hautkrebs-Auslöser in Verruf ist, kann das völlige Meiden von UV-Strahlen wiederum dem Herzkreislauf-System schaden, wie es in einer am Montag vom "Journal of Investigative Dermatology" veröffentlichten Untersuchung heißt. Britische Wissenschaftler fanden demnach heraus, dass Sonnenlicht den Stickstoffmonoxid-Gehalt in der Haut beeinflusst und damit eine Weitung der Blutgefäße begünstigt - was wiederum den arteriellen Druck mindere.

