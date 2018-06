Teheran (AFP) Der Iran hat seine Ausladung von der internationalen Syrien-Konferenz am Mittwoch in der Schweiz kritisiert. Es sei "bedauerlich", dass UN-Generalsekretär Ban Ki Moon seine kurzfristige Einladung "unter Druck" wieder zurückgezogen habe, erklärte Außenminister Mohammed Dschavad Sarif am Dienstag laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Bedauerlich sei außerdem, dass Ban "nicht den Mut" habe, die "wirklichen Gründe" für seine Entscheidung zu nennen.

