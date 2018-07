Rom (AFP) Mehr als 1240 Immobilien hat die reiche italienische Erbin Angiola Armellini laut Medienberichten vor dem Fiskus versteckt. Die Güter seien mehr als zwei Milliarden Euro wert, schrieb die Presse am Dienstag. Offiziell hatte Armellini ihren Wohnsitz zwischen 1999 und 2010 in Monaco, in Wahrheit verbrachte sie aber demnach die meiste Zeit in Rom, wo auch die meisten ihrer Immobilien sind. Unter anderem gehören ihr dort drei Luxushotels.

