Mailand (AFP) Der italienische Autobauer Fiat hat wie angekündigt den US-Hersteller Chrysler komplett übernommen. Der Turiner Konzern kaufte für 4,35 Milliarden Dollar (3,21 Milliarden Euro) den Minderheitsanteil des Gesundheitsfonds Retiree Medical Benefits Trust (Veba Trust) der US-Autogewerkschaft UAW, wie Fiat am Dienstag mitteilte. Veba hielt bislang 41,46 Prozent der Anteile an Chrysler. Fiat zahlt 1,75 Milliarden Dollar in bar an Veba und 700 Dollar in vier Jahrestranchen, weitere 1,9 Milliarden Dollar Sonderdividenden kommen von Chrysler.

