Düsseldorf (dpa) - Der Düsseldorfer Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel (Persil, Pritt, Fa) will künftig seinen Aktionären mehr Dividende zahlen.

"Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, die Finanz- und Ertragskraft von Henkel kontinuierlich zu verbessern. An dieser erfolgreichen Entwicklung wollen wir unsere Aktionäre stärker teilhaben lassen", sagte Henkel-Chef Kasper Rorsted am Dienstag in Düsseldorf.

Der Vorstand habe deshalb beschlossen, zukünftig der Hauptversammlung eine Ausschüttung in Höhe von 25 bis 35 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses vorzuschlagen.

Sondereinflüsse auf das Ergebnis werden dabei herausgerechnet. Bisher lag diese Quote bei rund 25 Prozent. Die neue Dividendenpolitik soll ab sofort gelten. Bereits für das Geschäftsjahr 2013 werde der Hauptversammlung eine Ausschüttungsquote von rund 30 Prozent vorgeschlagen, hieß es in Düsseldorf. Henkel präsentiert seine Bilanz für 2013 am 20. Februar.

Die Ankündigung bescherte der Henkel-Vorzugsaktie zum Börsenstart einen kräftigen Kurssprung. Wenige Minuten nach Handelseröffnung lag die Aktie um gut 1,7 Prozent im Plus und war damit einer der größten Gewinner im Dax. Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss müssen der neuen Dividendenpolitik allerdings noch zustimmen.

