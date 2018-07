Dresden (SID) - Die ehemalige Sprinterin Claudia Marx (35) wird neue Trainerin des deutschen Leichtathletik-Nachwuchses über 400 m Hürden der Männer. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag bekannt. "Diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt im Sinne unserer Personalentwicklungsmaßnahmen mit dem Ziel, junge qualifizierte Trainer in Kooperation mit den Landesverbänden und Vereinen in die Nachwuchsarbeit des DLV zu integrieren", sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen.

Marx hatte nach ihrer Laufbahn Sportwissenschaften studiert und arbeitet in Dresden schon länger als Trainerin. 2010 hatte sie ihre Karriere beendet. Acht Jahre zuvor feierte Marx mit der 4x400-m-Staffel ihren größten Erfolg, als das deutsche Quartett bei den Europameisterschaften in München Gold holte.