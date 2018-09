Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Kelly Clarkson (31) hat das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes verraten:

"Wir haben gerade offiziell erfahren, dass wir eine Tochter bekommen. Ich wusste es!", twitterte die Musikerin am Montag (Ortszeit). "Nur ein Mädchen kann so viel Drama erzeugen". Clarkson hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über ihre Schwangerschafts-Übelkeit geklagt.

Als die Grammy-Gewinnerin ("My December") im November ihre Schwangerschaft bekanntgab, hatte sie bereits eine Vorahnung, welches Geschlecht ihr erstes Kind haben wird: "Ich werde auf jeden Fall ein Mädchen bekommen. Das verkünde ich hiermit. Und wenn es ein Mädchen wird, werdet ihr sagen: "Diese Frau wusste es!""

