Bologna (dpa) - Italien nimmt Abschied von seinem gestorbenen Meisterdirigenten Claudio Abbado: Mit Staatspräsident Giorgio Napolitano an der Spitze hat ein kleiner Trauerzug den Sarg Abbados in die Basilica di Santo Stefano von Bologna begleitet. Dort sollen Fans, Freunde und Musiker ununterbrochen bis Mittwoch Mitternacht ihrem in Bologna gestorbenen Maestro die letzte Ehre erweisen können, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Auf Wunsch der Familie werde er dann in einem kleinen Kreis privat beigesetzt.

