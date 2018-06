Hamburg (SID) - Der deutsche Curling-Meister John Jahr geht das Abenteuer Olympische Spiele in Sotschi völlig ohne Druck an. "Vom Papier her sind wir überhaupt keine Medaillenkandidaten. Das sind Kanada, Schweden, Schottland oder Norwegen", sagte der 48-Jährige dem SID: "Wenn Kanada nicht mit Gold nach Hause kommt, dann ist es eine Niederlage für sie."

Jahr geht als ältester Athlet der deutschen Mannschaft in Russland an den Start (7. bis 23. Februar) und rechnet sich gegen die Profi-Mannschaften durchaus etwas aus. "Der Druck dieser Teams ist vielleicht unser Rückenwind. Wir können gegen viele dort gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren", sagte der Unternehmer.

Vom 24. bis zum 26. Januar messen sich Skip Jahr und sein Team in Hamburg beim German Masters mit der Hälfte des olympischen Curling-Starterfeldes.