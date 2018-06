Davos (AFP) Papst Franziskus hat die internationale Politik- und Wirtschaftselite zu mehr Einsatz für die Ärmsten in der Welt aufgerufen. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos sollten ihre Fähigkeiten dazu einsetzen, um denjenigen zu helfen, die in "bitterer Armut" lebten, hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Papstes. "Es ist unerträglich, dass tausende Menschen jeden Tag an Hunger sterben, während beträchtliche Mengen an Nahrung vorhanden sind und einfach verschwendet werden", fügte der Pontifex hinzu.

