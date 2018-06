Seoul (AFP) Der südkoreanische Smartphone-Hersteller LG Electronics will sein erstes Handy mit gebogenem Bildschirm ab Februar in Deutschland verkaufen. Das G-Flex sei ab kommendem Monat in rund 20 europäischen Ländern zu haben, teilte der Konzern am Dienstag in Seoul mit. Angaben zum Preis machte der weltweit viertgrößte Handy-Hersteller nicht. In Südkorea und anderen asiatischen Ländern ist das G-Flex bereits seit dem Herbst erhältlich, in den USA soll es Ende März auf den Markt kommen.

