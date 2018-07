London (AFP) Die Vereinten Nationen haben entsetzt auf einen Bericht über systematisch zu Tode gefolterte Häftlinge in syrischen Gefängnissen reagiert und weitergehende Untersuchungen verlangt. "Dieser Bericht ist extrem beängstigend und das mutmaßliche Ausmaß von Todesfällen in Haft abscheulich - sofern es sich denn bewahrheitet", erklärte ein Sprecher von UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay am Dienstag. "Vorwürfe dieses Ausmaßes können nicht ignoriert werden, weitere Untersuchungen sind ganz klar notwendig."

