Melbourne (SID) - Gute Nachricht für das deutsche Davis-Cup-Team: Spanien wird zum Erstrundenspiel in Frankfurt am Main (31. Januar bis 2. Februar) definitiv ohne den Weltranglisten-Dritten David Ferrer antreten. "Es ist keine Frage der Motivation, sondern eine des Kalenders. Ich bin einfach sehr müde", sagte der 31-jährige Ferrer nach seiner Viertelfinal-Niederlage bei den Australian Open gegen Tomas Berdych aus Tschechien.

Auch Branchenführer Rafael Nadal wird dem fünfmaligen Titelträger Spanien im Duell mit der DTB-Auswahl fehlen. Der 13-malige Grand-Slam-Gewinner, der im Viertelfinale der Australian Open am Mittwoch auf Grigor Dimitrov (Bulgarien) trifft, will sich nach seinem Auftritt in Melbourne erst einmal schonen.

Der deutsche Teamkapitän Carsten Arriens gibt sein Aufgebot am Dienstagnachmittag bekannt.