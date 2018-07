In dem japanischen Walfangort Taiji hat am frühen Morgen das Töten von rund 250 Delfinen begonnen. Das berichteten Aktivisten der Tierschutzorganisation Sea Shepherd, die die Fischer vor Ort begleiten. Die Delfine waren zuvor in die Bucht getrieben worden, die durch den Oscar-gekrönten Dokumentarfilm Die Bucht des US-Tauchers und Unterwasser-Fotografen Louie Psihoyos über das Schlachten der Delfine bekannt geworden war. Die Treibjagd findet jährlich zwischen September und März statt.

Am Montag hatte der Sprecher der japanischen Regierung, Yoshihide Suga, die Delfinjagd als Teil von Japans traditionellem Fischfang gerechtfertigt. Dem widersprach Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. "Die Delfin-Treibjagden in Taiji haben keine jahrhundertelange Tradition", sagte Altherr. "Die erste Treibjagd im großen Stil in Taiji fand 1969 statt." Eskaliert seien die Jagden Ende der 80er Jahre nach Beschluss des Walfang-Moratoriums.

Die Delfine wurden vor ihrer Schlachtung vier Tage ohne Nahrung in einer mit Netzen abgesperrten kleinen Bucht eingesperrt. Mehr als 50 der Delfine, darunter auch ein Albino-Baby, seien zum Verkauf an Delfinarien ausgesondert worden.



Antrainiert erzielen die Großen Tümmler jeweils einen Kaufpreis von bis zu 150.000 US-Dollar. Ein normaler Schlacht-Delfin erzielt lediglich einen Preis von etwa 600 Dollar. Der Rest der Meeressäuger wurde in einer Nachbarbucht getötet. In einem angrenzenden Hafen werden die Tiere zerlegt, das Fleisch wird verkauft.