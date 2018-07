Kiew (AFP) Auf den Straßen der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben auch in der Nacht zum Dienstag tausende Demonstranten weiter ausgeharrt. "Wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt?" war auf einem der vielen Banner zu lesen, wie ein AFP-Reporter beobachtete. Seit die Massenkundgebungen am Sonntag in gewaltsame Zusammenstöße umgeschlagen waren, mussten sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden bereits mehr als hundert Menschen medizinisch versorgen lassen. Dem Innenministerium zufolge gab es 30 Festnahmen.

