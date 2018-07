Montreux (AFP) Die syrische Regierungsdelegation für die Friedenskonferenz in der Schweiz ist nach syrischen Angaben in Athen aufgehalten worden. Das Delegationsflugzeug sei seit mehreren Stunden auf dem Athener Flughafen blockiert und werde nicht betankt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagnachmittag von offizieller syrischer Seite in Montreux. In dem Schweizer Ort soll am Mittwoch die internationale Syrien-Konferenz beginnen.

