Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat seine Landsleute einer Umfrage zufolge mit seiner Rede zur Geheimdienstreform nicht überzeugen können. Der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Pew-Instituts für die Zeitung "USA Today" zufolge sind 73 Prozent der Menschen in den USA der Ansicht, dass die von Obama versprochene Begrenzung der Überwachungsprogramme den Schutz der Privatsphäre nicht verbessern werde. Nur 21 Prozent glauben, dass ihre Daten künftig nicht mehr so einfach beim Geheimdienst NSA landen.

