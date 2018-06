Washington (AFP) Nach dem Rekordfrost zu Jahresbeginn hat sich die Ostküste der USA erneut auf einen Kälteeinbruch mit heftigen Schneefällen vorbereitet. In der Hauptstadt Washington blieben die Bundesbehörden und andere öffentliche Einrichtungen am Dienstag in Erwartung von bis zu 25 Zentimeter Neuschnee geschlossen. In New York sollten sogar mehr als 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Auch für die Neuengland-Staaten sagte die Nationale Wetterbehörde massive Schneefälle und eisige Windböen voraus. Dem Nachrichtensender CNN zufolge fielen am Dienstagmorgen (Ortszeit) bereits mehr als 2500 Flüge aus.

