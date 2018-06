Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan wird mit einer Delegation an der internationalen Syrien-Friedenskonferenz im schweizerischen Montreux teilnehmen. Der Heilige Stuhl sei eingeladen worden, sich an den Gesprächen zu beteiligen, erklärte am Dienstag Vatikansprecher Federico Lombardi. Der Vatikan werde von seinem UN-Gesandten Silvano Tomasi sowie von Alberto Ortega Marti aus dem Staatssekretariat vertreten.

