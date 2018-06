Miami (SID) - NBA-Superstar LeBron James hat Titelverteidiger Miami Heat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zum Sieg geführt. Der MVP der vergangenen Saison trug beim 93:86-Sieg des Teams aus Florida gegen die Boston Celtics 29 Punkte, vier Assists und acht Rebounds bei und war Topscorer. Für den Topfavoriten, bei dem Dwyane Wade erneut wegen einer Knieverletzung fehlte, war es erst der vierte Sieg in den letzten sieben Spielen.

Noch besser in Form als James ist momentan Kevin Durant. Der Star der Oklahoma City Thunder erzielte beim 105:97-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers 46 Punkte, davon zwölf in den letzten dreieinhalb Minuten. Für den 25-Jährigen war es das achte Spiel in Folge mit mindestens 30 Zählern. Oklahoma zog mit dem Sieg wieder an Portland vorbei und liegt mit 32 Siegen und zehn Niederlagen hinter den San Antonio Spurs auf Platz zwei der Western Conference.