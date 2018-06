Sydney (AFP) Zwei Wochen nach der offiziellen Beendigung der missglückten Antarktis-Expedition haben die Teilnehmer endlich an Land gehen können. Die 52 Passagiere gingen am Mittwoch in Hobart auf der Insel Tasmanien von Bord des Schiffs "Aurora Australis". Expeditionsleiter Chris Turney entschuldigte sich für die Verzögerungen, welche die Rettungsaktion für die zu Hilfe geeilten Forschungsschiffe mit sich gebracht hatte. "Es tut uns wahnsinnig leid", sagte er. "Aber jeder erfahrene Antarktis-Forscher weiß, dass es ein immanentes Risiko gibt."

