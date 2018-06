Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Geschäftsmodell sogenannter Tippfehler-Domains im Internet erheblich erschwert. Diese Seiten lehnen sich eng an die Namen bekannter Webseiten an, um Internetnutzer umzuleiten, und behindern damit den Wettbewerb der eigentlichen Namensinhaber, wie der BGH in einem am Mittwoch in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. (Az: I ZR 164/12)

