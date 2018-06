Frankfurt/Main (AFP) In der Debatte über die Energiewende hat sich der Chef der Bundesnetzagentur hinter die Pläne von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gestellt. "Wir werden am Ende alle sehr zufrieden sein können, wenn das, was in dem Papier steht, auch umgesetzt wird", sagte Jochen Homann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Mittwoch zu der Reform. Kritik, die das Ende der Energiewende heraufbeschwöre, sei ungerechtfertigt.

