Davos (AFP) Yahoo-Chefin Marissa Mayer sieht 2014 als "Jahr des Übergangs" für den Internetkonzern an. Bis Ende des Jahres werde Yahoo mehr Kunden haben, die Angebote des Unternehmens per Smartphone nutzen, als solche, die am Computer sitzen, sagte Mayer am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Darauf müsse die Wirtschaft vorbereitet sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.