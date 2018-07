Montreux (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat vor überhöhten Erwartungen an die Syrien-Friedenskonferenz in der Schweiz gewarnt. "Wunder wird es nicht geben dieser Tage", sagte Steinmeier am Mittwoch am Rande der Beratungen auf Außenministerebene in Montreux. Es sei aber "schon ein kleiner Fortschritt wenigstens", dass die kämpfenden Parteien in Syrien erstmals "im selben Raum sitzen". Wie der Tag verlaufen werde, sei schwer vorauszusehen: "Ich rechne mit hochemotionalen Auseinandersetzungen."

