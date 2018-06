Berlin (AFP) Über einen möglichen Wechsel des früheren Kanzleramtsministers Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn wird vorerst keine Entscheidung fallen. Konzernchef Rüdiger Grube sagte am Dienstagabend vor Journalisten in Berlin, er werde dem Aufsichtsrat Ende März ein Konzept für die künftige Struktur zweier frei werdender Vorstandsposten vorlegen. Eine Personalentscheidung stehe Ende März aber noch nicht an. Es gehe ausschließlich um das Konzept für die fraglichen Zuständigkeiten Wirtschaft, Politik und Regulierung sowie europäische Angelegenheiten.

