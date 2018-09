Kiew (dpa) - Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat bestätigt, dass in dem von Protesten erschütterten Kiew zwei Menschen erschossen worden sind. Die Leichen seien nach Ausschreitungen zwischen Polizei und Regierungsgegnern in die Bibliothek der Akademie für Wissenschaften gebracht worden.

Es liefen Ermittlungen, teilte die Behörde mit. Ein Unbekannter habe am Morgen um 5.25 Uhr MEZ den Notruf angerufen und mitgeteilt, dass die Leiche eines Mannes in der Bibliothek liege. Der Körper habe Einschüsse in Kopf und Brust aufgewiesen. Wenige Stunden später sei erneut ein Mann mit Schusswunden in das Gebäude gebracht worden, der kurz darauf gestorben sei, hieß es.

Die prowestliche Opposition warf den Sicherheitskräften vor, auf die Demonstranten zu schießen. Regierungschef Nikolai Asarow wies dies zurück. Es wäre das erste Mal sei der Unabhängigkeit der Ex-Sowjetrepublik 1991, dass Schusswaffen eingesetzt worden.

Generalstaatsanwaltschaft, Ukrainisch