Kiew (dpa) - Ungeachtet eines verschärften Demonstrationsrechts haben in der Ukraine erneut Tausende prowestliche Regierungsgegner gegen die russlandtreue Führung protestiert. In der Hauptstadt Kiew warfen Oppositionelle in der Nacht wieder Steine und Brandsätze auf Polizisten. Die Milizionäre reagierten mit Tränengas und Blendgranaten und versuchten, die Stellungen der Oppositionellen im Zentrum der Stadt zu räumen. Beobachtern zufolge waren die Ausschreitungen weniger gewalttätig als in den vergangenen Nächten

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.