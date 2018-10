Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef José Manuel Barroso hat die Ukraine angesichts der Gewalt zwischen Regierungsgegnern und der Polizei vor Konsequenzen seitens der Europäischen Union gewarnt. "Wir sind geschockt von den Nachrichten aus der Ukraine", sagte Barroso am Mittwoch in Brüssel nach dem Tod von Demonstranten in der Ukraine. "Wir werden die Entwicklungen weiter aufmerksam verfolgen und außerdem mögliche Maßnahmen der Europäischen Union und Konsequenzen für unsere Beziehungen zu dem Land prüfen."

