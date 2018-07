Meseberg (AFP) Die Bundesregierung hat die Vorschläge der EU-Kommission für die Energie- und Klimaziele der EU bis 2030 begrüßt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wertete sie am Mittwoch am Rande der Klausurtagung des Bundeskabinetts im brandenburgischen Meseberg als "eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in der Europäischen Union". "Ich bin sicher, dass wir eine gute Debatte dazu führen werden, auch wenn wir unsere eigenen Ziele etwas weiter gesteckt haben", sagte Hendricks weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.